Швето Богоявлєнє преславене и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Вчера, 19. януара, на швето Богоявлєнє по юлиянским календаре, у дюрдьовскей церкви Рождества Пресвятей Богородици на Велькей Служби Божей, котру служел о. Михаил Холошняй а у котрей шпивали члени фамелиї Холошняй, пошвецена вода. После Служби члени Церковного одбору вирним помагали набрац швецену воду, хтору вони однєсли дому.

Пошвецанє обисцох у Дюрдьове почнє на пондзелок 22. януара. Розпорядок будзе поведзени по Служби Божей на нєдзелю, 21. януара на 10 годзин, а будзе визначени и на огласней табли у парохиялним дворе.

