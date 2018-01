КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 19. януара, на швето Богоявлєня, воду пошвецали о. Владислав Рац и о. Яков Кулич.

Парохиянє на Вельку Службу Божу принєсли свойо канчови и фляши зоз воду хтора потим була пошвецена, а други парохиянє могли присц познєйше и набрац себе пошвеценей води зоз судзини.

Нєшка у Коцуре почина пошвецанє обисцох.

(Опатрене 14 раз, нєшка 14)