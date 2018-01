У рамикох програми бул и Етно-стол

СУБОТИЦА – После промоциї Моноґрафиї „Руснаци у Сербиї”, пред Вельку салу Городскей хижи, нащивительом и госцом бул понукнути традицийни Етно-стол, хтори пририхтало Здруженє женох „Байка” з Руского Керестура.

Богате понукнуце традицийних єдлох як цо капущанїки, ґоргелї, череґи, алє и рижни печива, сладки и слани, на хвильку прицагли увагу велького числа нащивительох котри коло стола, у приємним друженю, черали упечатки зоз по теди закончених програмох у рамикох Централней шветочносци.

