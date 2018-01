СУБОТИЦА – У рамикох Централней преслави Националного швета Руснацох, вчера у Городскей хижи у Суботици представена Моноґрафия „Руснаци у Суботици” чий видаватель Завод за културу войводянских Руснацох, а редактор Сашо Сабадош.

На промоциї, хтору отворела директорка Заводу Анамария Ранкович, о Моноґрафиї бешедовали єй редактор, предсидатель Дружтва Руснацох у Суботици Иван Гарди, и скорейша длугорочна предсидателька Дружтва Ксения Палатинус.

Гоч є публикована у рамикох узвичаєней пракси же би ше з нагоди Националного швета Руснацох на тирваци способ зазначела история и живот рускей заєднїци у месту хторе домашнє Централней преслави, Моноґрафия „Руснаци у Суботици” специфична по тим же є насампредз хронїка активносцох Дружтва Руснацох у Суботици, хторе зачатнїк и ношитель орґанизованого националного живота Руснацох у тим городзе. У нєй представена робота секцийох Дружтва и його резултати у обласци култури и образованя по руски, як и историят присуства Руснацох у Суботици и їх вирского живота . Значни простор у Моноґрафиї пошвецени Мафтейови Винайови чийо мено ноши руска Културна манифестация „Яр Мафтея Виная”, а представени и други значни Суботичанє руского походзеня.

Промоция Моноґрафиї „Руснаци у Суботици” хтора отримана у вестибилу Городскей хижи пред початком Шветочней академиї була барз нащивена, та велька часц тиражу Моноґрафиї хтора друкована у тиражу од 200 прикладнїки уж подзелєна до рук читачом.

