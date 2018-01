Шветло бешедує о краси живота

СУБОТИЦА – У прекрасним амбиєнту Городскей хижи у Суботици, у рамикох Централней преслави Националного швета Руснацох у Сербиї, отримана вистава роботох трох авторох – Александра М. Лукича, Еуґена III Кочиша, и Андреи Палатинус.

У привитней бешеди директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович подзековала Лайошови Чаканьови же уступел малюнки Еуґена Кочиша зоз своєй особней збирки, Александрови Лукичови же могло ексклузивно видзиц його склєняни скулптури и Андреи Палатинус чийо малюнки сцигли аж зоз Паризу.

Ирина Гарди Ковачевич прешвечена же, дзекуюци автором, тота вистава и найлєпша од шицких хтори потераз орґанизовани у рамикох того Швета и шицких поволала же би уживали у краси єй патреня. О авторох медзи иншим гварела:

– Александрер Лукич нє витражиста, вон скулптор, вон у тим своїм склу влапел шветло. Еуґен Кочиш заш влапел якеш мистичне шветло у своїх малюнкох. Ви видзице образи през хтори видно час. Наймладша по рокох Андреа Палатинус у своїх лєгких акварелох пущела през клїтинки рошлїнох же би шветло гуторело о живоце на жеми. Шицки вони обєдинєни на тей вистави, и шицки бешедую о велїчезносци и о краси живота – гварела Ковачевичова на отвераню вистави.

Авторка тей барз нащивеней вистави Олґа Карлаварис. За тоту нагоду Завод за културу войводянских Руснацох видал Каталоґ „Суботицки витражи” у хторим, окрем кратких биоґрафийох спомнутих авторох вистави, и импресиї Ирини Гарди Ковачевич. Дизайн каталоґу зробел Иґор Орсаґ.

