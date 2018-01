Одвичательни пред историю и богом

СУБОТИЦА – Централна шветочносц означованя Националного швета Руснацох у Републики Сербиї почала пияток, у Францисканскей церкви Св. Архангела Михаїла, з Архиєрейску благодарну Службу Божу хтору предводзел апостолски еґзарх за грекокатолїкох у Сербиї кир Георгий Джуджар.

Сослужели грекокатолїцки и римокатолїцки священїки и шпивал камерни состав Хора з Руского Керестура з дириґентку Лидию Пашо.

– Каждого року на Швето здогадуєме ше кед 1751. року подписани документ зоз хторим положени основи за приселєнє нашого народу на тоти простори. Сцеме дзвигнуц и утвердзиц свидомосц националней и духовней припадносци нашого народу. На Служби Божей дзекуєме Богу за дар тей припадносци, хтори нам помогнул преовзисц чежкосци и отримац ше през длуги столїтия – гварел у казанї кир Георгий.

По його словох, чесц того року буц домашнї Централней преслави ма Суботица, духовно богата, гоч нє вельочислена. У нєй людзе маю високу духовну свидомосц у тей госцолюбивей Францисканскей церкви. Обовязку духовного служеня ту тераз маю нашо священїки з Руского Керестура.

– Нєшка Богоявлєнє, а знаме же Йоан Креститель Претеча рихтал народ за кресценє – здогаднул кир Джуджар. – Так и нашо священїки провадза вирних до Бога. Народ хтори ше модлї на своїм язику ма свою будучносц. То наша заєднїцка одвичательносц пред историю и пред Богом, пред вичносцу.

Зоз кир Георгийом сослужели парох коцурски о. Владислав Рац, парох керестурски о. Михайло Малацко, парох новосадски о. Юлиян Рац, як и римокатолїцки монс. Стєпан Беретич и ґвардиян Зденко Ґрубер.

На Служби були и други священїки и монахи, монахинї, народна посланїца Олена Папуґа, представнїки Националного совиту Руснацох и дружтвено-политичних и културних орґанизацийох. На концу одшпиване „Многолїтствиє”.

