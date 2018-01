Визначни госци возвелїчали Швето

СУБОТИЦА – На Централней шветочносци означованя Националного швета Руснацох у Суботици, котре отримане вчера, 19. януара, присуствовали визначни домашнї и иножемни госци зоз рускей заєднїци, представнїки републичней и покраїнскей администрациї и локалней самоуправи.

Спред Апостолского еґзархату за грекокатолїкох у Сербиї и Чарней Гори присутних привитал кир Георгий Джуджар.

-Старайме ше пребудзиц, дзвигнуц и утвердзиц свидомосц о националней и духовней припадносци хтори нас чували и зачували през длуги столїтия на тих просторох.

Предсидатель Националного совиту Руснацох Славко Рац, привитуюци госцох и домашнїх, визначел важносц того Швета и наглашел꞉

– За тоти 11 роки зме укоренєли Швето у нашим народзе, а предкладам же бизме шлїдуюцу декаду пошвецели представяню нашей заєднїци шицким з хторим жиєме и дзелїме и добре и зле на тих просторох вецей як 270 роки.

Найвизначнєйши госц Централней преслави бул предсидатель Влади Войводини Иґор Мирович, котри сердечно повинчовал тото Швето. У привитним слове здогаднул на значносц нашей заєднїци у историйних и дружтвених рамикох. линк

Зоз Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами на преслави бул подсекретар Зоран Лазин, з Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Боян Ґреґурич, док зоз Покраїнского секретарияту за привреду и туризем помоцнїк Серґей Тамаш.

Зоз своїм присуством чесц Руснацом указали и посланїки у Народней скупштини Републики Сербиї – Десанка Репац, Олена Папуґа, Томислав Жиґманов и Милимир Вуядинович.

Як представнїки рускей заєднїци зоз иножемства у Суботици бул предсидатель Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох Штефан Лявинец з Мадярскей, а зоз Горватскей представителька рускей националней меншини Осєцко-бараньскей жупаниї Агнетка Балатинац, предсидателька Союзу Руснацох Горватскей Дубравка Рашлянин, секретар Совиту за национални меншини Звонко Костелник и подпредсидатель Координациї Руснацох Яким Ерделї.

Представнїки дипломатского кору того року нє присуствовали на преслави Централней шветочносци означованя Националного швета Руснацох у Суботици, гоч були поволани.

Вецей фотоґрафиї у фотоґалериї на нашим сайту.

(Опатрене 59 раз, нєшка 60)