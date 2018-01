Мирович: Руснаци єдна з найкрасших ниянсох розкошного спектра войводянскей розличносци

СУБОТИЦА – На отвераню Централней шветочносци Националного швета Руснацох у Суботици, у привитним слове Швето повинчовал предсидатель Влади Войводини Иґор Мирович.

– Окремне ми задовольство же нєшка мам нагоду у мено Покраїнскей влади, и у свойо особне мено, повиночовац вам Националне швето, котре сце возпоставели з нагоди здогадованя на 17. януар далєкого 1751. року, кед подписани перши официйни документ о насельованю Руснацох на територию нєшкайшей Войводини. Од теди по нєшка прешло 267 роки, а исто тельо часу Руснаци творя єдну з найкрасших, поетично поведзено, ниянсох розкошного сперктра войводянскей националней, културней и вирскей розличносци. Дзекуєме же сце, чуваюци и розвиваюци себе и свой власни идентитет, тот спектер збогацовали през децениї и шицки вики котри за нами и дзекуєме же то робице и тераз – гварел, медзи иншим, на шветочносци предсидатель Мирович.

