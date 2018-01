У Суботици преславене Националне швето Руснацох у Сербиї

СУБОТИЦА – Вчера, 19. януара, у Городскей хижи у Суботици, отримана Централна шветочносц з нагоди Националного швета Руснацох у Сербиї.

Шветочна академия почала з двома гимнами – гимну Републики Сербиї, хтору акапела одшпивала Хлопска шпивацка ґрупа Руского културного центра (РКЦ) з Нового Саду. У рускей гимни „Браца Русини” ше им придружела Дзивоцка ґрупа, тиж з РКЦ, з провадзеньом Камерного оркестру и Мирослава Папа.

По привитних словох нашого владики, кир Георгия Джуджара, предсидателя Националного Совиту Руснацох Славка Раца и предсидателя Влади Войводини Иґора Мировича, перши ше представели домашнї, Суботичанє, хтори у писньох и шпиванкох дали чесц Мафтейови Винайови, рускому поетови хтори жил и робел у Суботици.

Тамара Емеди и Катарина Живанович одшпивали шпиванки „Накошени марадики” и „ Ой то там на гори”, а за клавиром их провадзела Мая Емеди.

Михайло Планкош интерпретовал стихи писнї „Селїдба” Мафтея Виная, а Роберт Загорянски одшпивал познату шпиванку „Моя ровнїна”, хтору давно написал спомнути поета, а компоновал ю Мирон Сивч. Мирта Иштванович ше представела з писню „Розгварка зоз хижочку”.

Венчик здогадованя на Мафтея Виная закончени з писню „Слово ґу мойому народу” хтору гуторел Дамян Паланчаї, а шицких рецитаторох за тото швето порихтала Наташа Ґрунчич.

Друга часц шветочней програми була у знаку Ивана Ковача, єдиного руского композитора, музичного педаґоґа и фаховца хтори у музики охабел тирваци шлїди. Часточку того цо творел присутних здогадли Дзивоцка ґрупа РКЦ з Нового Саду у його композициї „Дуга”. Потим ушлїдзели „Три смутни писнї”, вєдно на виолончелу и за клавиром – Кристини Зима и Мартини Грубеня. Ковачову шпиванку „Моя лабдочка” одшпивала Кристина Афич.

Катарина Кочиш наступела перша у остатнєй часци програми и одшпивала шпиванку „Лучка, лучка”. И Афичову и Кочишову провадзел Камерни оркестер. Хлопска ґрупа РКЦ з Нового Саду шпивала „Желєнєє жито” а руководитель бул Борут Павлич.

У шейсцминутовим блоку Камерни оркестер одграл композицию „Верба”, односно блок композицийох „Импресиї на народни шпиванки” у аранжману водителя того оркестра – Мирослава Папа. Оркестер провадзел и остатню, шветочну композицию на вечаршей програми – „З давен давна” Агнети Тимко, на текст Дюри Латяка, у аранжману Мирона Сивча. Окрем Дзивоцкей и Хлопскей ґрупи РКЦ, шпиванку шпивали и велї други у сали.

Музичну часц Шветочней академиї обдумала Татяна Колєсар Ґвоїч, конферансу написала Мария Тот, а програму водзели Павлина Шепински и Андрей Орос.

За орґанизацию шицких програмох на Централней шветочносци Националного швета Руснацох у Сербиї бул задлужени окремни Орґанизацийни одбор, на чолє зоз Заводом за културу войводянских Руснацох, и з вельку потримовку городских власцох, насампредз Городскей ради у Суботици. Як и потераз, и єденаста Централна програма орґанизована у сотруднїцтве и з потримовку Националного совиту Руснацох у Сербиї.

Вецей фотоґрафиї у фотоґалериї на нашим сайту.

