ШИД – У Лєтнєй владическей резиденциї вчера отримана Рочна схадзка парохиялней заєднїци.

Парох о. Михайло Режак вирним бешедовал о активносцох у прешлим, 2017. року, касир Владимир Торма поднєсол финансийни звит за прешли рок, док Евґения Данчо, касирка Старших шестрох, тиж поднєсла финансийни звит и активносци Старших шестрох хтори ше стараю о отримованю и ушореню церкви.

На схадзки могло виплациц за столок за чечуци рок, а схадзка була нагода же би вирни поприповедали з паноцом.

