ШИД – Пошвецанє обисцох у Шидзе почало пияток после Служби Божей и пошвецаня богоявлєнскей води, а о. Михайло Режак по обявеним розпорядку обиходзенє обисцох предлужел всоботу.

У пошвецаню му помагаю виронаучни хлапци, як и члени Церковного одбору, а рахує ше же по штварток вкупно буду пошвецени вецей як 100 обисца.

