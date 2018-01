„Delphi Automotive” глєда нових роботнїкох

ВЕРБАС – Компания „Delphi Automotive” ознова глєда нових роботнїкох, а єден зоз способох же би ше шицки заинтересовани информовали о условийох роботи то Отворени дзвери хтори ше каждей стреди од 13 годзин орґанизує у будинку Скупштини општини Вербас.

Як стої у поволанки компаниї, „Delphi Automotive” у Новим Садзе продукує електрични инсталациї за путнїцки превозки розличних продуковательох автох ширцом Европи, а фабрика ше находзи у роботней зони Сивер II у Новим Садзе.

У компаниї предлужую з активним обезпечованьом роботи з Нового Саду и општинох з околїска у кругу од 50 километри, и то на розличних позицийох: роботнїки у продукциї, маґазионере, майстрове на отримованю, а зависно од позициї до огляду приходза и особи без роботного искуства.

Як стої у поволанки, окрем Отворених дзверох, заинтересовани кандидати можу конкуровац и прейґ имейла delphiposao@delphi.com, прейґ сайту Инфостуд послови, або телефону 060 889 25 34, а же би пришли на интервю под час Отворених дзверох кандидати нє муша буц на евиденциї Националней служби за обезпечованє роботи.

