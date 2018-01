СРИМСКА МИТРОВИЦА – Историйни архив „Срим” у Сримскей Митровици нєшка орґанизує концерт „Хори помедзи степу и панонским предвечарйом” у рамикох Манифестациї „Днї русийскей култури” хтора ше отримує од 15. до 25. януара.

На концерту буду участвовац Хор „Шидянки”, Хор сербско-греческого приятельства „Ирида” и Хор „Руски зарї”.

Концерт будзе отримани у Ґалериї „Лазар Возаревич” (Городски парк 4) на 18 годзин.

