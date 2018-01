Швето пияток означене и у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – Пияток, 19. януара, на Богоявлєнє, беоґрадски Руснаци означели и Националне швето Руснацох зоз Богослуженьом и пригодну програму.

Благодарну службу, як подзекованє Богу же Руснацох очувал през скоро 300 роки, одслужел беоґрадски парох о. Варґа, котри и пошвецел йорданску воду и наглашел важносц чуваня свойого вирского и националного идентитета.

После Служби у церковней сали отримана пригодна програма у котрей Алекса Стаменич пречитал текст о Руснацох, а Олґица Радович Лендєр визначела доприношенє др Гавриїла Костельника рускому духовному и културному идентитету и писменосци.

Виривки зоз кнїжки „Писня Богови” пречитал по українски парох Варґа, а виривок з „Пацерох” у прекладзе на руски язик Михала Рамача, пречитала Олґица Стаменич Канюх. Потим др Яким Стрибер, член Управного Одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, презентовал присутним историят найстаршей церкви, Катедрали св. Миколая у Руским Керестуре.

Медзи присутнима, окрем Руснацох,Українцох и Сербох, були и госци з Италиї, Польскей, Словениї як и представнїк америцкей амбасади пан Кристофер Пулела зоз числену фамелию.

Госци мали нагоду коштовац и капущанїки, ґоргелї, череґи, рейтеши з бундаву, замешку зоз шкварками и зоз шметанку и сиром, сладки ґуґлофи и други єдла котри приготовели домашнї. На друженю розположени домашнї и госци шпивали коляди и руски писнї.

