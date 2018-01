На Русиновим балу Александар Чизмар преглашени за найлєпшого бавяча

РУСКИ КЕРЕСТУР – На дзешатим Русиновим балу, отриманим всоботу, 20. януара у Ресторанє „Червена ружа” у Руским Керестуре, Александар Чизмар преглашени за найлєпшого бавяча Фодбалского клубу „Русин” за 2017. рок.

На Балу, на хторим були скоро 200 терашнї и бувши члени „Русину”, члени управи, навияче и други госци, Миряни Кочиш додзелєне припознанє за найвирнєйшу навиячку, Иванови Чапкови за най судию, Владимир Будински Пиле достал припознанє „Златни орех” – за найвецей часу препровадзеного „под орехом” на Ярашу, а Дзвонко Гайдук за найвецей километри прейдзени по Бал.

Була орґанизована и томбола, як и „рулет танєц” и франтовлїви квиз.

(Опатрене 139 раз, нєшка 139)