Mинистер польопривреди представел мири аґрарней политики за 2018. рок

HOВИ CAД – Прешлого тижня, под час совитованя „Добри дзень, ґаздо”, министер польопривреди Бранислав Недимович представел мири аґрарней политики за 2018. рок, котри предвидзую вецей средства за набавку механїзациї, опреми и маґазинох, як и директни даваня по гектаре, котри би мали буц виплацени уж початком марца, же би польопривреднїки мали средства за финансованє ярнєй шатви.

Попри тим, було слова и о звекшаню субвенцийох наменєних карменю статку зоз 5 на 10 тисячи динари, з цильом унапредзеня прерабяцкей индустриї.

Тогорочни аґрарни буджет векши у одношеню на прешли рок за 13 одсто и виноши 44 милиярди динари. Як наявел министер Недимович, того року будзе вельо вецей уложене до польопривреди, з оглядом же на розполаганю будзе пенєж и зоз ИПАРД програми и же то нови 50 милиони евра котри би требало вихасновац того року.

Министер тиж гварел же ше того року будзе робиц на вименкох закона о польопривредней жеми.

