Того тижня викладанє двох польопривредних фахових службох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох тогорочней Жимскей паприґарскей школи котру орґанизує Здруженє паприґарох „Капсикум анум”, того тижня свою роботу и искуства подзеля и два польопривредни фахово служби.

На нєшкайшей презентациї ше представя Польопривредна фахва служба з Вербасу, „Agroferticrop” зоз Суботици, мадярске нашенє „ZKY” и професор Владан Маркович з компаниї „Horti Partner”.

За штварток 25. януар наявени презентациї Проґнозно-звитовей служби защити рошлїнох з Нового Саду, чийо резултати о активних инсектох и хоротох з терену провадза велї польопривреднїки. Попри тим, присутни годни чуц о хаснованю минерала зеолит, а свойо продукти представи нашеньска хижа „Супериор” з Велькей Плани и подприємство „Scala green” зоз Суботици.

