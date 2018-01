Нєшка почало пошвецанє обисцох у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Уж по узвичаєним розпорядку, пошвецанє обисцох вирних у Дюрдьове почало од остатнєй улїци у валалє, од Шайкашу.

Нєшка буду пошвецени обисца у улїци Яши Бакова, од главней драги ґу Девеню, а на ютре од главней драги ґу Катю. На стреду, 24. януара, у улїци Светозара Милетича од главней драги ґу Девеню, а ютредзень, на штварток 25. януара, иста улїца, алє од главней ґу Катю.

Дальши розпорядок будзе обявени о даскельо днї на огласней табли у парохиялним дворе опрез церкви.

