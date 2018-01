Паноцове пошвецаю обисца з богоявлєньску воду

КУЛА – Священїки парохиї священомученїка Йосафата у Кули од швета Богоявлєня, хторе преславене 19. януара, почали и пошвецанє коло 700 обисцох хтори спадаю до тей грекокатолїцкей парохиї у самей Кули, у Новей Кули и у Крущичу.

На швето Богоявлєнє Господнє Литурґию у церкви на 9 годзин служел капелан о. Платон Салак ЧСВВ хтори и наказовал о значеню швета, а потим у виронаучней сали и пошвецел богоявлєньску воду. Вон такой того дня и пошвецел обисца у Новей Кули.

На Богоявлєнє, парох о. Дамян Кича ЧСВВ служел Службу Божу у филияли у Крущичу, пошвецел и воду и такой з ню и пошвецел 24 обисца у тим месце.

Пошвецанє обисцох священїки предлужели вчера и воно будзе тирвац коло два тижнї, по розпорядку яки виложени на огласней табли у церкви.

(Опатрене 18 раз, нєшка 18)