Перша роботня „Нїтки”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохийним Каритасу у Руским Керестуре всоботу, 20. януара, отримана перша роботня з меном „Нє шицко таке чарне. Роздумайце ище раз”, хтору орґанизовал Центер за слуханє „Нїтка”.

На роботнї присуствовали вецей як 20 млади од 13 по 20 роки, з Коцура и Руского Керестура. Роботню водзела координаторка Центра дипл. психолоґ Соня Виславски, а присуствовали и други волонтере Центру за слуханє котри вєдно з младима участвовали у активносцох.

Млади през друженє у опущеней атмосфери могли вецей дознац о тим дзе гришиме у роздумованю, подзелїц свойо думки и чуц иншаки роздумованя. После роботнї за учашнїкох була пририхтана закуска.

Шлїдуюце преподаванє и роботня за младих будзе отримана 3. фебруара у Коцуре, а вецей информациї шицки заинтересовани можу дознац кед буду провадзиц Фейсбук бок Центру за слуханє „Нїтка” (Centar za slušanje Nit).

