КОЦУР – На штварток, 25. януара, Добродзечне огньогасне дружтво з Коцура орґанизує добродзечне даванє креви.

Поволани шицки котри можу дац крев же би пришли од 8 по 12 годзин до просторийох Дружтва и потримали тоту гуманитарну акцию.

