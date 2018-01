КОЦУР – На стреду, 24. януара, у Велькей сали Месней заєднїци у Коцуре, Польопривредна фахова служба Вербас орґанизує преподаванє за польопривреднїкох о мирох за унапредзованє польопривредней продукциї.

Преподаванє почнє на 18 годзин, а теми на преподаваню буду прикармйованє жита, защита шацох и як достац средства зоз ИПАРД програми.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)