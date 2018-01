Презентациї у орґанизациї НС аґро-инґ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Подприємство „НС аґро-инґ” тиж орґанизує Жимски презентациї з обласци польодїлства и заградкарства за шицких заинтересованих парастох, на котрих представя свою дїялносц, та рижни нашеньски хижи, компаниї з обласци фитофармациї и штучних гнойох.

На першей презентациї отриманей 18. януара ше представела компания „Syngenta”, а наступни буду отримани 26. и 31. януара, и 2. и 7. фебруара. Кажде викладанє будзе отримане у Ресторану „Червена ружа” на 11 годзин.

