Жимски преподаваня орґанизує и „Аґрохома”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Подприємство „Аґрохома” з Руского Керестура тиж орґанизує Жимску школу, презентациї за шицких заинтересованих парастох и своїх кооперантох.

Перша презентация отримана 15., идуца будзе 29. януара, и 5., 9., 12., 16. и 19. фебруара, кажда будзе у Ресторану „Червена ружа” на 11 годзин.

Свойо продукти на презентацийох понукню нашеньски хижи, подприємства котри предаваю штучни гної, подприємства з обласци хемийней защити рошлїнох, єдна банка и, як нєзависна, Польопривредна фахова служба з Нового Саду.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)