ДЮРДЬОВ – Того викенду, 28. януара, Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” отрима виберанкову Скупштину.

Скупштина почнє на 18 годзин у просторийох Дружтва.

