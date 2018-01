НОВИ САД – На новосадским Кею жертвох рациї, опрез памятнїка „Фамелия”, на поладнє будзе означена 76. рочнїца Рациї, у котрей окупацийни моци у Другей шветовей войни у Новим Садзе и других местох у Войводини, под ляд на Дунаю руцели даскельо тисячи людзох.

Здогадованє на жертви Рациї будзе и на новосадскей плажи Штранд. Радио-телевизия Войводини тоти подїї директно будзе преношиц на своєй Першей програми од 12 годзин.

