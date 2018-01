Омбудсман обявел резултати виглєдованя

НОВИ САД – Концом прешлого року, Покраїнски защитнїк гражданох – омбудсман, направел виглєдованє о информованю на язикох националних меншинох за дзеци и младих. Тото виглєдованє свойофайтове дополнєнє виглєдованя зоз 2010. року кед спатрана ситуация на териториї АП Войводини у обласци явного информованя т.є. медийох на язикох националних меншинох одроснутих.

У заключеню ше гутори же дзецински/младежски публикациї на язикох националних меншинох представяю важне средство суптилного преношеня, очуваня и розвиваня мацеринского язика, обичайох, култури, историї односно вкупного културного идентитета националней меншини младим ґенерацийом хтори, док вирошню, буду їх ношителє.

АП Войводина прейґ Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, а на основу Покраїнскей скупштинскей одлуки о обезпечованю средствох за суфинансованє новинох хтори обявюю информациї на язикох националних меншинох-националних заєднїцох уж роками потримує т.є. суфинансує друкованє медийох на меншинских язикох, медзи другима, и за дзеци. Гоч средства хтори АПВ видвоює нє мали, шицки национални совити хтори одвитовали на упитнїк Покраїнского омбудсмана назначели же би було добре кед би тоти средства були звекшани и вихасновани за, наприклад, правенє онлайн платформох часописох, квалитетнєйше друкованє, лєбо же би подлїстки були видавани як окремни публикациї.

Окремна увага муши буц на унапредзеню условия роботи Явней медийней установи Радио-телевизиї Войводини хтора програми за предшколски дзеци и младих емитує на Другей програми телевизиї, односно на Другей и Трецей програми радия. Пре зменшани средства и кадри, як и подли продукцийни можлївосци, як резултат зменшани обсяг тих емисийох.

Покраїнски защитнїк гражданох-омбудсман ма становиско же обовязка шицких субєктох у чиєй компетенциї информованє на язикох националних меншинох же би мали у оглядзе характер, специфичносци и улогу меншинских средствох информованя, же би їх дальша робота нє була угрожена.

Цали звит мож пречитац на http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/istrazivanja/1978-istrazivanje-decji-listovi-2017.html.

