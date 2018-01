ЖАБЕЛЬ – На Богоявлєнє, пияток 19. януара, на Єґрички у Жаблю отримане традицийне, шеснасте по шоре плїванє за Чесни криж.

На змаганю участвовали шеснацецеро плїваче котри пред плїваньом були на лїкарским препатрунку дзе ше преверело чи су порихтани за таку файту змаганя. До Чесного крижу перша доплївала Ана Радишич зоз Дюрдьова.

Манифестацию орґанизовало Здруженє гражданох „19. януар” зоз Жаблю.

