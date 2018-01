Сообщенє з нагоди крадзи под час програми Централней шветочносци

НОВИ САД – Орґанизацийни одбор Централней шветочносци означованя Националного швета Руснацох у Републики Сербиї и Завод за културу войводянских Руснацох найоштрейше осудзую крадзи котри ше случели под час програми Централней шветочносци означованя Националного швета, у Суботици пияток, 19. януара 2018. року.

Гоч є нє одвичательни за траценє и очкодованє особних стварох, Завод за културу войводянских Руснацох контактовал Полицийну управу у Суботици и Городску хижу и роби ше на подношеню прияви процив нєпознатей особи котра окончела виновне дїло крадзи.

(Опатрене 176 раз, нєшка 176)