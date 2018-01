Општина Кула нови власнїк стадиону

КУЛА – Општина Кула постала нови власнїк фодбалского стадиону „Милан Среданович”, трибинох, зоблєкальньох и ресторану, дакедишнього стадиону Фодбалского клубу „Гайдук” у предликвидациї. Општина Кула була єдини учашнїк явней лицитациї котра отримана 20. януара.

Стадион предати по початней преценєней цени од 18 милиони 347 776,80 динари, понеже нє було других приявених на лицитациї. Поступок явного предаваня водзел предликвидацийни управнїк Любомир Суботич, а записнїк з лицитациї з боку Општини подписал Владимир Павков, началнїк општинскей управи.

– Интерес локалней самоуправи же би постояци стадион у Кули з провадзацу инфраструктуру бул у власносци локалней самоуправи пре унапредзованє спорту и спортских активносцох, як и пре можлївосц орґанизованя рижних спортских манифестацийох, змаганьох у лиґи, промовованю спортских дисциплинох и шицких других формох рекреациї за шицких гражданох општини Кула – гварел Павков.

Средства за купованє стадиону „Милан Среденович” опредзелєни з општинским буджетом за 2018. рок, котри прилапени на остатнєй схадзки Скупштини општини Кула отриманей 27. децембра прешлого року.

(Опатрене 13 раз, нєшка 13)