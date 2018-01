На ютре превентивни ґинеколоґийни препатрунки у Шпиталю

ВЕРБАС – Общи шпиталь Вербас з превентивнима препатрунками ютре, 24. януара, означи Европски тидзень превенциї карциному гарлочка плоднїци. Препатрунки буду од 9 до 12 годзин.

Зоз Шпиталю спозорюю же у лїченю карцинома гарлочка плоднїци найзначнєйша вчасна дияґноза и швидке применьованє адекватней терапиї.

Прето поволую шицки пациєнткинї же би ше препатрели, без заказованя и без упутох, треба лєм же би ше явели на приємним шалтеру Общого шпиталю, и зоз собу принєсли здравствену кнїжочку.

