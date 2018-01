Обука за самостойни бизнис

КУЛА – Национална служба за обезпечованє роботи орґанизує дводньову обуку за розпочинанє самостойней роботи под назву „Драга ґу успишному поднїмательови”. Обука будзе отримана 27. и 28. фебруара у Малей сали Скупштини општини Кула з початком на 9 годзин.

Циль тей обуки же би нєзаняти потенциялни самостойни поднїмателє спознали идеї, ризики и предносци, научели як ше прави бизнис план, як випатра поступок реґистрациї и яки актуални законски предписаня.

Нєзаняти котри успишно законча обуку, зоз свою идею годни конкуровац за субвенциї за обезпечованє роботи у рамикох самостойного поднїмательства.

