Нови мири Словацкей за роботнїкох звонка ЕУ

БЕОҐРАД – Премиєр Словацкей Роберт Фицо виявел же Влада тей жеми у наиходзацих мешацох принєше мири котри буду реґуловац роботу постреднїцких аґенцийох котри до Словацкей увожа роботну моц, а прецо найменєй хасну маю, як гварел, гражданє Словацкей.

Фицо на своїм фейсбук профилу написал же циль будуцих мирох обкеровац же би Словацка випатрала як предгородє Бриселу, думаюци на вельке число странцох котри приходза зоз жемох у розвою.

У Словацкей прешлих рокох єдна з найчастейших темох бул проблем огромного числа нєприявених роботнїкох зоз Сербиї, БиГ, Македониї, алє и України и Молдавиї.

Фицо гварел же Влада Словацкей планує того року окончиц прицисок на привреду же би звекшала плаци, та планую забранїц же би постреднїцки аґенциї и фабрики давали роботу странцом, насампредз Українцом и Сербом, за менши плаци и у горших условийох, як цо маю Словаци.

