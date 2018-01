На соботу духовна обнова за старших

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Шестрох Служебнїцох у манастире у Руским Керестуре, на соботу 27. януара, будзе отримана перша од трох єднодньових Духовних обновох за старших од 35 рокох, зоз шицких парохийох.

Тема першей Духовней обнови будзе „Видзели очи мойо спашенє твойо” (Лк.2.30) хтора будзе обробена през катехезу, особне роздумованє и заєднїцке черанє духовних искуствох и молитвох.

Стретнуце будзе тирвац од 9 по 18 годзини, а шицки заинтересовани приявиц ше можу ш. Мариї 0642647986, або на е-маил: sestrerk@eunet.rs.

Друга обнова будзе отримана 3. марца, а треца 19. мая того року.

