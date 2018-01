Означена 76. рочнїца Новосадскей рациї

НОВИ САД – Город Нови Сад, вєдно зоз Епархию бачку и Єврейску општину, и того року традицийно означел рочнїцу Новосадскей рациї.

Городоначалнїк Милош Вучевич положел венєц опрез памятнїка„”Фамелия” на Кею жертвох рациї и визначел же сучасни фашизем опасни за кажде дружтво, прето же є скрити и перфидни. Вон гварел же датуми нє лєм часц историї и здогадованя, алє су и вельа животна лекция шицким нам и гевтим после нас.

Венєц положел и предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, представнїки Покраїнскей скупштини, амбасадоре Мадярскей, Израїлу, потим делеґация Матки ромскей и потомок жертвох Бранислав Милич. Венєц зоз Ричней флотили спущел предсидатель Скупштини городу Нового Саду Здравко Єлушич

Помин жертвом служели верховни Рабин Сербиї Исак Асиел, Епископ милешевски Филарет и Епископ бачки Ириней.

Рация у Новим Саду тирвала од 4. по 29. януар 1942. року, а однєсла найменєй 1300 животи. Цивили Серби, Євреє, Роми и други заверани, мучени и позабивани и у Чуроґу, Ґосподїнцох, Шайкашу, Дюрдьове, Тителю, Локу, Ґариновцох, Вилове, Жаблю, Бечею, Србобрану и Темерину.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)