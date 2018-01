Буду поплатани драги по валалє

ДЮРДЬОВ – Драги у Дюрдьове у барз подлим стану, а гражданє Дюрдьова ше скаржа же держава порцию за їх отримованє порядно наплацує, а драги подлєйши як у городох.

Компетентни припознаваю же калдерми з рока на рок вше швидше препадаю, бо ше их керпи з найтуньшим материялом. По местох жабельскей општини керпенє драгох почало у децембре, а штредком януара и на державней главней драги котра преходзи през центер Дюрдьова, Жабель и Ґосподїнци.

– Гоч маме реґистер по катеґорийох нових и старих дзирох, нє маме досц средства же бизме их квалитетно покерпели – гварел директор ЯКП „Чистота” Радомир Злоколица. На обтужби же драги подлєйши одкеди ше робело на канализациї, одвитовал же драги уж теди були у подлим стану и же тото подприємство нєвиновате пре дзири, попукани часци на драгох и улєгнуца жеми дзе копане.

Ришенє тей ситуациї Злоколица видзи у явно-приватним партнерстве, як цо зробене и з явним ошвиценьом по местох Општини. Таке партнерство подрозумює подписованє контракту општини на длугши период з приватнїком котри би за одредзене надополнєнє отримовал драги.

За керпенє драгох у општини видвоєне коло 5 милиони динари. Директор Злоколица гварел же ше на яр ознова покерпи дзири по шицких местох, а ЯКП „Драги Сербиї” у тим року ма у плану комплетно преблєчиц драгу од семафора у центре Жаблю по нови кружни цек.

(Опатрене 35 раз, нєшка 35)