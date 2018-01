Євангелска церква активна од початку рока

КОЦУР – Євангелска церква у Коцуре на початку того року барз активна и за своїх членох, алє и за шицких заинтересованих, орґанизує рижни едукативни роботнї и преподаваня.

Єдна з роботньох котра барз нащивена, то роботня дзе ше и млади и старши уча шиц на шивацей машини. Лаицки пастор євангелскей церкви у Коцуре Александар Суботин виражел задовольство же млади пришли научиц ремесло од котрого би єдного дня могли аж и зарабяц.

– Достали зме седем шиваци машини од Голандянох зоз городу Хардевайк и такой зме их випробовали. Добре тото же млади дзивки маю вельку дзеку и же су порихтани учиц и научиц цошка цо єдного дня можебуц годни вихасновац у живоце – гвари Суботин.

Окрем роботнї, 20. януара, Євангелска церква у сотруднїцтве зоз орґанизацию „Вибер живот” за старших од 11 рокох, орґанизовала преподаванє о ризикох вчасного ступаня до сексуалних одношеньох.

Преподаваче Весна Радека и Наташа Орещанин младим приповедали о полно преношуюцих хоротох, о абортусу и подобних актуалних темох котри интересую младих.

