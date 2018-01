РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 27. януара, у Руским Керестуре буду отримани квалификациї за Турнир у малим фодбалу „Русински погар”, чийо финале будзе у Републики Словацкей у марцу. Турнир ше орґанизує уж пияти рок, а квалификациї першираз у Войводини.

Квалификациї за финале Турниру уж отримани у Братислави 2. децембра, на соботу буду у Керестуре у Спортскей гали на 10 годзин, 11. фебруара у Гуменим, а 17. фебруара у Сабинове.

За квалификацийни турнир ше можу приявиц найвецей осем екипи, а у каждей од пейц до дзевец членох. З каждого квалификативного турниру три найлєпши екипи ше пласую до финалу.

Приявиц ше можу шицки котри маю вязи зоз Руснацами, професионалци и аматере, а вецей информациї мож достац на емаил адреси rusyn.cup@gmail.com.

