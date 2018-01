Нєзависне здруженє новинарох Войводини означує 28 роки

НОВИ САД – Нєшка, 25. януара, Нєзависне здруженє новинарох Войводини (НЗНВ) означує 28 роки, та з тей нагоди у просторийох Медия центру Войводини (Змай Йовова 3/I), буду отримани вецей подїї.

На поладнє будзе отримана Конференция „Информованє на язикох националних меншинох – на побочней гайзибанскей драги” на хторей буду участвовац представителє медзинародних орґанизацийох, меншинских медийох, националних совитох, представителє Здруженя и други. Сход ше орґанизує з потримовку орґанизациї Civil Rights Defenders, и буду представени звити, виглєдованя, як и часци алтернативней Медийней стратеґиї, хтора ше одноши на меншинске информованє, а виробела ю Коалиция новинарских и медийних здруженьох.

Пригодна програма почнє на 18,30 годзин, кед буду додзелєни рочни награди Здруженя.

Од 19 до 20,30 годзин будзе трибина „Зачаровани медийни и политични круги – 28 роки”, дзе будзе слова о рижних актуалних темох и проблемох нашей медийней и политичней сцени.

