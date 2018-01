Вишол януарски МАК

НОВИ САД – Тих дньох вишло перше тогорочне число младежского часопису МАК, а „У фокусу” му рецензия музичного албума „Пратки зоз Шалєну родзину” ґрупи „Crazy Cousins”, як и интервю з членами бенду.

Тиж так, у рубрики „У фокусу” Саша Сабадош бешедує о роботи Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох, а у „МАК-овим колажу” репортажа зоз Африки.

Того року МАК ма и нови рубрики – „Талант за нєпродуктивносц” Деяна Павловича, як и рубрику „Алт шоу у МАК-у”, а обновена и рубрика Емилиї Чизмар „Роздумованє наглас”.

Медзи иншим, „Спорт и рекреация” пише о найуспишнєйшей каратистки Карате клуба „Русин” у 2017. року Анамариї Няради, а „Власни печац” представя Саню Чизмар, хторей фотоґрафия гоби.

Хто ше у 2018. року сце предплациц на МАК, най пошлє свойо мено и адресу на имейл mak.magazine@gmail.com, лєбо на Фейсбук бок MAK MAGAZINE. Рочна предплата 1 000 динари.

(Опатрене 16 раз, нєшка 16)