У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У першей часци нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, будзе емитована документарна емисия о творчосци нашого визначного подобового уметнїка Влади Нярадия з Вербасу.

Потим шлїдзи блок шпиванкох з прешлорочного Фестивалу „Ружова заградка” хтори зняти у студию „Дунай” у Петроварадину, а конєц емисиї резервовани за дуодраму „Чадо, а скот”, хтору бавя Миряна Антич и Наташа Макаї Мудрох, а хтора за нашу телевизию знята 2011. року.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

