У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Штварте тогорочне число новинох „Руским слове” скоро у подполносци пошвецене означованю Националного швета Руснацох у Сербиї – у дванац местох и Суботици, домашнєй Централней преслави Швета.

Попри тим, рубрика „Економия” зазначела прейґгранїчни проєкт у рамикох котрого будзе орґанизована тогорочна манифестация „Днї керестурскей паприґи”, а ту и напис о Деянови Булатовичови, продуковательови кожого и кравского сира з Батровцох при Шиду.

Фельтон „Як (нє) скапал рокенрол” на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” закончени з розгварку зоз Мирославом Папом, а ту и друге предлуженє нового фельтону вочи 50. Драмскому мемориялу Петра Ризнича Дядї. На тих бокох читаче можу упознац и Ану Чакан з Дюрдьова, док на „Духовним живоце” пише як преславене Богоявлєнє по юлиянским календаре.

„Мозаїк” понука прегляд найзначнєйших подїйох за младих у прешлим року, а „Спорт” представя аеро-моделара Юлияна Еделинския з Петроварадину.

