Отворени конкурс за младих, прияви по 29. януар

БЕОҐРАД – Беоґрадска отворена школа (БОШ) у сотруднїцтве зоз Орґанизацию за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС) розписала конкурс за участвованє у образовней програми „Виволаня интеркултуралносци – як упознац єдни других”.

Тота образовна програма обдумана же би ше през едукацию о других националних и/лєбо вирских заєднїцох превентивно дїловало на радикализацию и екстремне справованє, а источашнє є и нагода же би ше креирало модел за основи образованя о интеркултурализму у основних и штреднїх школох.

Конкурс наменєни младим од 14 до 20 роки, школярох основних и штреднїх школох, як и студентом початних рокох студийох хтори припаднїки розличних меншинских заєднїцох и/лєбо церквох и вирских заєднїцох. Комисия вибере 25 найлєпших кандидатох, а будзе ше водзиц и рахунка о родней припадносци.

Образовна програма будзе отримана у Беоґрадзе 31. януара и 1. фебруара, шицки учашнїки достаню сертификати БОШ-и и буду у дальшим контакту зоз фаховцами. Шицки трошки програми надополнї орґанизатор.

Приявиц ше мож по 29. януар так же ше свою биоґрафию (ткв. cv) пошлє на имейл адресу ivana.bartulovic@bos.rs.

