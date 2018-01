На яр соларни автобуски станїци

ЖАБЕЛЬ – Єден з дванац капиталних проєктох у Општини Жабель того року то поставянє нових соларних автобуских станїцох у шицких штирох валалох Општини Жабель, цо потвердзене зоз подписованьом Контракту зоз Покраїнским секретариятом за енерґию, будовательство и транспорт.

З проєктом предвидзене же би ше на автобуских станїцох з найвекшу фреквенцию путнїкох на яр поставело по єдну нову вецейфункционалну станїцу, котра ше будзе полнїц з помоцу соларних панелох, будзе мац бездротову вай-фай интернет мрежу, систему видео-надпатраня и приключками за полнєнє мобилних телефонох. Станїца автоматски годна реаґовац у моменту вандалского справованя.

З контрактом предвидзене же Покраїна будзе финансовац коло штири милиони динари, а Општина Жабель обезпечи коло 900 тисячи динари.

