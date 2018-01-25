АНАТОМИЯ НАШОГО ЧАСУБЛОҐИ

Най нам право нє будзе терха

автор желько ковач 25. януар 2018
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Рок до хторого зме вошли, приноши зоз собу ище єдни виберанки за членох до нового зволаня Националного совиту Руснацох. З оглядом на тото же старому зволаню помали вицека мандат, требало би сумировац резултати цо зме за тот период поробели. Одвичательносц и обовязка велька, понеже требало оправдац достати гласи и довириє гласачох уписаних до окремного виберанкового списку. А то нє було лєгко!

Дзекуюци подписаному спорозуменю о сотруднїцтве медзи Самосправним прешовским крайом и АПВ, у тим мандату зме добре сотрудзовали зоз Старим крайом. Зоз окремним закладаньом членох зоз лїстини „За Руски Керестур” удало ше нам подписац Спорозуменє о сотруднїцтве медзи Руским Керестуром и Земплинску Теплицу у Републики Словацкей, хторе ше успишно и одвива уж даскельо роки. Попри запланованого, витворели зме и тото цо нє було заплановане, а було на хасен нашей рускей заєднїци, насампредз школяром. Удало ше нам орґанизовац госцованя РНТ „Петро Ризнич Дядя” и аматерох Дома култури Руски Керестур у Земплинским краю, а тиж так и орґанизовац такволану Жимску школу хтора наменєна школяром осмих класих Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура. На тот способ жадаме сполнїц обецунки зоз предвиберанковей кампанї, понеже же чувствовало вельке нєзадовольство Керестурцох пре стипендиї и други даваня школяром у других местох (найвецей у Коцуре и Дюрдьове), покля за школярох зоз Керестура Национални совит нє опредзельовал нїч. Нашли зме можлївосци, и зоз финансийних средствох хтори доставаме зоз Општини Кула, реализовали зме и тоти проєкти. Зоз добру орґанизацию и зоз уключованьом и других субєктох у локалней заєднїци (Дом култури, Школа, Театер…) заплановани идеї лєгчейше витворени. Члени Националного совиту вибрани зоз лїстини, „За Руски Керестур”, медзи нїма и я, у своєй роботи нє потримовали  лєм активносци вязани за самих Керестурцох, алє и шицки одлуки хтори були на хасен и Руснацом у других штредкох.

През тоти, уж скоро, штири роки мандату того актуалного зволаня Националного совиту могло замерковац розлику медзи членами Совиту хтори були єдинствени у приношеню одлукох и попри медзисобних розликох, алє и тих хтори свойо нєскладанє указали през обструкцию  роботи и нєприходзенє на схадзки Совиту. Як вец можу сполнїц обецунки тим, хтори за нїх гласали?  Прилапиц  ше обовязкох и нє сполнїц их то насампредз нєодвичательно и нєморално. Таки особи нє треба же би заберали место у Националним совиту, алє треба же би ше поцагли и препущели тим цо жадаю робиц и доприношиц цалей заєднїци.

Сама робота на менованей функциї вимага вельо компромиси, сцерпезлївосци, толеранциї и дзеки,  алє кед резултат и плод заєднїцкей роботи охаби позитивни шлїд, то дава моци и витирвалосци за  далєй.

Гоч наша руска заєднїца нє така числена як дзепоєдни други (мадярска, словацка, румунска…), заш лєм ставаме „плєцо ґу плєцу єдни другим” и намагаме ше, насамредз, зачувац тото цо нам обезпечели нашо предняки хтори були пред нами, алє вшелїяк и патриц же би наша заєднїца у тих часох нє заоставала за другима  националнима заєднїцами хтори жию у Републики Сербиї. Вельо з того Национални совит нє може самостойно витвориц, прето нєобходне будовац добри одношеня и сотруднїцтво, насампредз зоз представнїками локалних самоуправох у штредкох дзе Руснаци жию, як и зоз другима уровнями власци.

„Чувац свойо, а почитовац цудзе” присловка од давен давна алє вше присутна у нашей заєднїци. Права, шлєбода и шицко цо нам забезпечене зоз Уставом и Законами Републики Сербиї, требали бизме ище у векшей мири хасновац и применьовац у каждодньовим живоце, бо лєм през културу, язик, информованє и образованє можеме шицким цо вєдно знами жию указац богатство, єдинство и заєднїцтво нашого народу.

До заєднїци ше може уключиц кажде з нас – и тот цо ма добру идею, и тот цо порихтани сотрудзовац, и кажда добронамирна особа хтора жада допринєсц полєпшаню живота и условийох того часу. Нє исто буц Руснак у каждим штредку – Керестуре, Коцуре, лєбо  Дюрдьове, алє можеме и треба же бизме були єднаки теди кед ше маме вияшнїц як Руснаци.

Нагоду за тото маме уж у тим року. З оглядом на тото же ше обчекую виберанки за членох до Националного совиту, нєобходне ше насампредз уписац до Окремного виберацкого списку, же бизме моґли сполнїц свойо заґарантоване право, висц на виберанки и гласац за тих кандидатох до хторих маме довирия и хтори ше буду закладац за будучносц Руснацох у Сербиї.

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