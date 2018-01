РУСКИ КЕРЕСТУР – Рочна Скупштина Спортского дружтва (СД) „Русин” будзе отримана нєшка на 18 годзин у просторийох Месней заєднїци, з предшедованьом предсидателя Дружтва Драґаном Ковачевичом.

На Скупштини буду поднєшени звити о прешлорочней роботи и планох за наступаюци у шицких дзевец русинових Клубох. Бешеди будзе и о означованю велького ювилею Дружтва у тим року, а то 95-рочнїца иснованя.

