ШИД – Гуманитарна орґанизация „Ґрупа 484” вчера придала Дому здравя у Шидзе нови биохемийни анализатор за потреби Служби лабораториї.

Тот анализатор донирани з помоцу Амбасади Кральовини Норвежскей у Беоґрадзе, а як гварели у „Ґрупи 484“ будзе на хасен домашнїм жительом, а тиж и миґрантом.

На донациї подзековал др Крсто Куреш, директор Дома здравя, и додал же нови апарат оможлїви ефикаснєйши и швидши анализи у Служби лабораториї.

