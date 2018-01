КОЦУР – Добродзечне огньогасного дружтва (ДОД) вчера, 25. януара, у своїх просторийох орґанизовало акцию добродзечного даваня креви, у сотруднїцтве зоз Червеним крижом з Вербасу и Заводом за трансфузию креви Войводини.

До просторийох ДОД-у добру дзеку и гуманосц пришли указац 56 особи котри жадали дац крев, а 45-еро сполнєли условия же би ю дали.

Орґанизаторе задовольни зоз одволаньом добродзечних давательох, а акцию потримала и Општина Вербас.

