Отримана Конференция о медийох на язикох националних меншинох

НОВИ САД – Зоз Конференцию „Информованє на язикох националних меншинох – на побочней гайзибанскей драги” и Трибину „Зачаровани медийни и политични круги – 28 роки после”, Нєзависне дружтво новинарох Войводини (НДНВ), у просторийох Медия центру Войводини, означело 28 роки роботи, а додзелєни и рочни награди новинаром.

Конференцию „Информованє на язикох националних меншинох – на побочней гайзибанскей драги” отворели Недим Сайдинович, спред НДНВ, Саня Станкович з Медийного оддзелєня Мисиї ОЕБС-а у Сербиї и Неда Живанович з орґанизациї Бранїтелє людских правох (Civil Rights Defenders – CRD).

О ключних проблемох и можлївих ришеньох у информованю на язикох националних меншинох бешедовал новинар Борис Варґа, новинарка Владимира Дорчова Валтнерова, представнїк Фондациї „Шлєбодна штампа” Янош Теке и Ахмедин Шкриєль спред Националного совиту Бошнякох. Модератор бул Чаба Пресбурґер, а у дискусиї участвовали Мирослав Кевежди, Єлена Перкович и Владимира Дорчова Валтнерова.

Студенти журналистики Филозофского факултета у Новим Садзе презентовали виглєдованя о информацийох на язикох националних меншинох.

У часци о информованю на язикох националних меншинох – правни рамик, бешедовал експерт за медийне право Милош Стойкович, а потим и медийна експертка Жужана Серенчеш и Недим Сейдинович, предсидатель НДНВ.

Рочна награда Здруженя додзелєна Владимири Дорчовей Валтнеровей и Далиборови Ступарови.

На трибини „Зачаровани медийни и политични круги – 28 роки после” о медийских шлєбодох бешедовали Слободан Арежина, програмски директор РТВ, Теофил Панчич, новинарски писатель, Мая Стоянович, гражданска активистка – Ґрупа за шлєбодни медиї и Саня Кляїч, новинарка. Модератор бул Динко Ґрухонїч, програмски редактор НДНВ.

(Опатрене 33 раз, нєшка 33)