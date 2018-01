Вчера у Коцуре представени „Когуцик ярабик“

КОЦУР – Вчера, 25. януара, у Основней школи „Братство єдинство“ у Коцуре, Мелания Римар отримала промоцию кнїжки народних писньох „Когуцик ярабик“ котри писателька сама позберала, и на тот завод их представела школяром руских оддзелєньох од першей по шесту класу.

Школяре на промоциї читали народни писнї зоз „Когуцика ярабика“ и одшпивали писню „Зламала ше кормань-деска“.

На концу промоциї Мелания Римар дзецом представела и найновше число Часопису за дзеци „Заградка“, а найактивнєйших младих дописовательох наградзела зоз пригоднима дарунками.

(Опатрене 16 раз, нєшка 16)